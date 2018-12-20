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У США підтвердили плани Трампа та Кім Чен Ина зустрітися на початку 2019 року

Новини » Політика    20.12.2018 - 19:16
У США підтвердили плани Трампа та Кім Чен Ина зустрітися на початку 2019 року
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (РБК-Україна)

Сторони обговорять питання ядерної безпеки

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть зустріч на початку 2019 року. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Straits Times.

"Ми сподіваємося, що в наступному році президент Трамп і голова Кім зустрінуться відразу після початку року і ще більше прогрес у питанні відведення ядерної загрози від нас, Сполучених Штатів", - заявив він.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила відновленням розвитку ядерного арсеналу у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не скасують економічні санкції.

Зазначимо, що на зустрічі в червні 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій з ядерного роззброєння Корейського півострова.

Крім того, США пообіцяли Північної Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Також повідомлялося, що КНДР готується до можливого візиту міжнародних експертів, які повинні перевірити зачинення ядерного полігону на півночі країни.

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