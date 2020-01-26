В США подтвердили новый случай заболевания коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter.com / inquirerdotnet)

Это уже третий подтвержденный случай заболевания новым вирусом

В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным американского издания, новый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в штате Калифорния. Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.

Отмечается, что сейчас больной находится в медзаведении. Он находится в хорошем состоянии. Турист был изолирован от других больных.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 января в Канаде был подтвержден первый случай заболевания новым видом коронавирус. Заболевание коронавирусом было обнаружено у жителя Торонто, который вернулся из центрально-китайского города Ухань.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 января количество зараженных новым коронавирусом в мире превысила 2000 человек. Подавляющее большинство больных находится в Китае. Сейчас официально подтверждены 56 случаев смерти от нового коронавируса.

Кроме того, власти Китая объявили об ускорении распространения опасного коронавируса, вспышка которого произошла в городе Ухань. В Китае построят две новые специализированные больницы, общая вместимость которых будет составлять почти 2,5 тысячи человек.