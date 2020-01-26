ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США подтвердили новый случай заболевания коронавирусом

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 14:31
В США подтвердили новый случай заболевания коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com / inquirerdotnet)

Это уже третий подтвержденный случай заболевания новым вирусом

В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным американского издания, новый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в штате Калифорния. Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.

Отмечается, что сейчас больной находится в медзаведении. Он находится в хорошем состоянии. Турист был изолирован от других больных.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 января в Канаде был подтвержден первый случай заболевания новым видом коронавирус. Заболевание коронавирусом было обнаружено у жителя Торонто, который вернулся из центрально-китайского города Ухань.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 января количество зараженных новым коронавирусом в мире превысила 2000 человек. Подавляющее большинство больных находится в Китае. Сейчас официально подтверждены 56 случаев смерти от нового коронавируса.

Кроме того, власти Китая объявили об ускорении распространения опасного коронавируса, вспышка которого произошла в городе Ухань. В Китае построят две новые специализированные больницы, общая вместимость которых будет составлять почти 2,5 тысячи человек.

Вирус в Китае оказался заразным и во время инкубационного периода США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из Уханя
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь