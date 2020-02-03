В США подтвердили еще три случая заражения коронавирусом

В США количество заболевших увеличилось до 11
В Соединенных Штатах в Калифорнии зарегистрировали еще три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщается, общее количество зараженных на территории США возросло до 11 человек.
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На следующий день мужчина начал кашлять и у него понизилась температуру. Несколько дней спустя у его жены тоже появились симптомы.
по состоянию на 3 февраля в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. При этом 361 смертельный случай был зарегистрирован в Китае, еще один за пределами страны.
Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.