США отправят в Хубей дополнительные самолеты для эвакуации людей и доставки препаратов

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Америка не исключает эвакуацию граждан других стран

Соединенные Штаты Америки планируют направить в китайскую провинцию Хубей, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса, дополнительные самолеты для эвакуации граждан и доставки медикаментов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

По его словам, США планируют эвакуировать как американцев, так и граждан других стран из провинции, которая стала эпицентром нового заболевания.

"Возможно, мы также вывезем граждан из других стран. Кроме того, мы могли бы доставить некоторые медикаменты", - сказал Помпео.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. При этом 361 смертельный случай был зарегистрирован в Китае, еще один за пределами страны.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны,