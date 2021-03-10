США подозревают президента Гондураса в контрабанде наркотиков: получал взятки и помогал мафии

Прокуратура США начала расследование против президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса из-за его возможных связей с мафией. Подозревают, что он помог наркобарону Джеованни Фуэнтесому переправить тонны кокаина в Соединенные Штаты.

На суде над гондурасским наркоторговцем Джованни Фуентесом Рамиресом прокурор Нью-Йорка Джейкоб Гутвиллиг заявил, что между наркобароном и президентом Гондураса есть связь. Он утверждает, что Фуэнтес давал взятки даже президенту Гондураса. Прокурор Нью-Йорка убежден, президент Гондураса получил примерно 25 тысяч долларов в 2013-2014 годах от наркодилера, благодаря чему ему позволили беспрепятственно перемещать наркотики по стране и за ее пределы.

Одним из свидетелей обвинения является бухгалтер Хосе Санчес. По словам прокурора, он будет давать показания на суде.

Сам президент Гондураса свою связь с мафией отрицает. Ему пока не предъявлено обвинение. Расследование ведется и в отношении еще ряда высокопоставленных чиновников.