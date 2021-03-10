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США підозрюють президента Гондурасу в контрабанді наркотиків: отримував хабарі та допомагав мафії

Новость на русском → Гондурас, Середа 10 березня 2021 00:42
США підозрюють президента Гондурасу в контрабанді наркотиків: отримував хабарі та допомагав мафії Фото: президент Гондураса Хуан Орландо Ернандес (Ocastellanos99)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура США почала розслідування проти президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса через його можливі зв'язки з мафією. Підозрюють, що він допоміг наркобарону Джеованни Фуентесому переправити тонни кокаїну в Сполучені Штати.

Про це повідомляє AP.

На суді над гондурасским наркоторговцем Джованні Фуентесом Раміресом прокурор Нью-Йорка Джейкоб Гутвиллиг заявив, що між наркобароном і президентом Гондурасу є зв'язок. Він стверджує, що Фуентес давав хабарі навіть президенту Гондурасу. Прокурор Нью-Йорка переконаний, президент Гондурасу отримав приблизно 25 тисяч доларів у 2013-2014 роках від наркодилера, завдяки чому йому дозволили безперешкодно перемістити наркотики по країні та за її межі.

Одним зі свідків звинувачення є бухгалтер Хосе Санчес. За словами прокурора, він буде давати свідчення на суді.

Сам президент Гондурасу свій зв'язок з мафією заперечує. Йому поки не пред'явлено звинувачення. Розслідування ведеться і щодо ще ряду високопоставлених чиновників.

Нагадаємо, у Бельгії пройшла масштабна операція по боротьбі з наркомафією. Вилучили понад 17 тонн кокаїну.

Раніше ми повідомляли, що СБУ перекрила канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну.

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