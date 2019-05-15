США подозревают Иран в нападении на танкеры в ОАЭ

В Агентстве национальной безопасности США считают, что за диверсией против коммерческих судов в водах Объединенных Арабских Эмиратов могут стоять силы, симпатизирующие или работающие на Иран. Об этом сообщили источники, ознакомленные с результатами расследования, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время в США считают, что к теракту не причастны непосредственно иранские военные.

По данным собеседника агентства, диверсию против четырех судов могли совершить военизированные отряды йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), а также поддерживаемые Ираном шиитские формирования, базирующиеся в Ираке.

При этом он отметил, что у Вашингтона нет неопровержимых доказательств их причастности к нападению.

Иран же отвергает данные подозрения, министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что "экстремисты" в правительстве США проводят опасную политику "словесной войны".

Напомним, Саудовская Аравия сообщила в понедельник, 13 мая, что два ее нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

14 мая беспилотники нанесли удары по двум нефтеперекачивающим станциям на трубопроводе "Восток-Запад", по которому саудовская нефть доставляется из восточной провинции в порт Янбу.