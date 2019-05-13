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Саудовская Аравия сообщила об атаке на два нефтяных танкера вблизи ОАЭ

Новости » Происшествия    13.05.2019 - 10:58
Саудовская Аравия сообщила об атаке на два нефтяных танкера вблизи ОАЭ
Иллюстративное фото (GettyImages)

Два нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов

Саудовская Аравия сообщила в понедельник, 13 мая, что два ее нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Саудовская Аравия назвала инцидент попыткой подорвать надежность мировых поставок нефти.

Представители ОАЭ говорили, что нападения были совершены на четыре торговых судна рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива. В ОАЭ не уточнили детали происшествия, но сообщили, что никто не пострадал, а порт Эль-Фуджайра продолжает работать в обычном режиме.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что одно из двух саудовских судов подверглось атаке на пути в порт Рас-Таннура, где должно было погрузить нефть для поставки клиентам нефтяного концерна Saudi Aramco в США.

Нападение не привело к разливу нефти, но нанесло существенный урон конструкции судов.

Напомним, в Норвегии военный фрегат Helge Ingstad после столкновения из нефтяным танкером практически затонул.

Добавим, на иранском нефтяном танкере Sanchi, который в следствии столкновения с судном в Китайском море, горит уже пятый день, произошел взрыв.

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Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыСаудовская Аравия
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