США підозрюють Іран у нападі на танкери в ОАЕ

В Агентстві національної безпеки США вважають, що за диверсією проти комерційних суден у водах Об'єднаних Арабських Еміратів можуть стояти сили, які симпатизують або працюють на Іран. Про це повідомили джерела, ознайомлені з результатами розслідування, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Водночас у США вважають, що до теракту не причетні безпосередньо іранські військові.

За даними співрозмовника агентства, диверсію проти чотирьох суден могли вчинити воєнізовані загони єменського руху "Ансар Аллах" (хусити), а також підтримувані Іраном шиїтські формування, що базуються в Іраку.

При цьому він зазначив, що у Вашингтона немає неспростовних доказів їх причетності до нападу.

Іран ж відкидає всі підозри, міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф заявив, що "екстремісти" в уряді США проводять небезпечну політику "словесної війни".

Нагадаємо, Саудівська Аравія повідомила в понеділок, 13 травня, що два її нафтові танкери зазнали диверсійної атаки біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів.

14 травня безпілотники завдали ударів по двох нафтоперекачувальних станціях на трубопроводі "Схід-Захід", яким саудівська нафта доставляється зі східної провінції в порт Янбу.