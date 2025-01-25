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США поділились секретними даними розвідки з новою владою Сирії, - WP

Фото: новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

США поділились з новою владою Сирії секретними даними розвідки. Вони стосувалися загрози з боку терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію газети The Washinghton Post.

Як розповіли газеті американські чиновники, імена яких не називаються, дані  розвідки принаймні в одному випадку допомогли зірвати напад бойовиків "Ісламської держави" на релігійний об'єкт поблизу 

Падіння режиму Асада в Сирії

Минулої осені в Сирії спалахнуло повстання, яке стало наслідком багатолітньої громадянської війни. Результатом повстання, яке очолило, серед іншого, угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" з Ахмедом аль-Шараа, стала втеча з Сирії диктатора Башара Асада та перехід влади до рук сирійського народу.

Невдовзі після цього Дамаск відвідав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також зустрівся з фактичним новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Детальніше про поїздку та її результати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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