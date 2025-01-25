США поделились секретными данными разведки с новой властью Сирии, - WP

Падение режима Асада в Сирии

Прошлой осенью в Сирии вспыхнуло восстание, которое стало следствием многолетней гражданской войны. Результатом восстания, которое возглавила, среди прочего, группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" с Ахмедом аль-Шараа, стало бегство из Сирии диктатора Башара Асада и переход власти в руки сирийского народа.

Вскоре после этого Дамаск посетил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также встретился с фактическим новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Подробнее о поездке и ее результатах - читайте в материале РБК-Украина.

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