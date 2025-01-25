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США поделились секретными данными разведки с новой властью Сирии, - WP

Фото: новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США поделились с новой властью Сирии секретными данными разведки. Они касались угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию газеты The Washinghton Post.

Как рассказали газете американские чиновники, имена которых не называются, данные разведки по крайней мере в одном случае помогли сорвать нападение боевиков "Исламского государства" на религиозный объект

Падение режима Асада в Сирии

Прошлой осенью в Сирии вспыхнуло восстание, которое стало следствием многолетней гражданской войны. Результатом восстания, которое возглавила, среди прочего, группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" с Ахмедом аль-Шараа, стало бегство из Сирии диктатора Башара Асада и переход власти в руки сирийского народа.

Вскоре после этого Дамаск посетил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также встретился с фактическим новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Подробнее о поездке и ее результатах - читайте в материале РБК-Украина.

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