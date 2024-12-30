Сибіга у Дамаску зустрівся з новим лідером Сирії: що відомо

Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибула до Дамаску. Там проходить їх зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телебачення Сирії , Al Arabiya та Reuters.

Першими інформацію про візит української делегації до Дамаска для зустрічі з лідером Ахмедом аль-Шараа поширило видання Al Arabia в соцмережі Х, посилаючись на власні джерела.

Згодом кореспондент телебачення Сирії повідомив, що делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілася з Ахмедом аль-Шараа.

Зазначається, що до складу української делегації високого рівня, крім голови МЗС України, "увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України".

Своєю чергою видання Reuters оприлюднило фото із зустрічі.

Фото: зустріч глави МЗС Андрія Сибіги з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа в Дамаску (Getty Images)

Перші заяви

Фото: українська делегація на чолі з Сибігою перебуває у Дамаску та вже зустрілася з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа (МЗС України)

Видання Al Arabiya наводить низку заяв представників українського та сирійського уряду.

Глава МЗС України Андрій Сибіга:

Я передав Абу Мухаммад аль-Джулані послання підтримки від президента Володимира Зеленського.

Ми прагнемо співпраці з сирійською адміністрацією в кількох сферах. Ми надамо 500 тонн борошна як безкоштовну допомогу Сирії.

Ми надішлемо більше партій продовольчої допомоги до Сирії.

Міністр закордонних справ Сирії Асаад Хасан аль-Шибані:

Між нами та Україною буде стратегічне партнерство на політичному, економічному та соціальному рівнях.

Відносини між Україною та Сирією

Нагадаємо, що дипломатичні відносини між Україною та Сирією були вперше встановлені у 1992 році, але у 2022 році були розірвані через визнання тодішньою владою Сирії так званої "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".

Втім, після падіння режиму Башара Асада внаслідок наступу повстанців в Сирії, в Україні заговорили про можливість відновлення дипвідносин з Сирією.

Як нещодавно заявив речник МЗС України Георгій Тихий, Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипломатичні відносини. Зокрема якщо новий уряд змінить рішення режиму Асада, який визнав порушення територіальної цілісності України.