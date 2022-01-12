США подготовили санкции против Путина, - Washington Post

Как сообщило издание, ссылаясь на законопроект, что есть в его распоряжении, пакет предусматривает также санкции против высокопоставленных российских военных и чиновников, ряда банков и системы международных платежей SWIFT.

Указано, что с соответствующим предложением выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит "разрушать свою экономику и жертвовать жизнью своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы".

В издании добавляют, что Белый дом поддержал предложенный демократами законопроект по этим санкциям.