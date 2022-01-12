США підготували санкції проти Путіна, - Washington Post

Як повідомило видання, посилаючись на законопроект, що є у його розпорядженні, пакет передбачає також санкції проти високопоставлених російських військових та урядовців, низки банків та системи міжнародних платежів SWIFT.

Вказано, що з відповідною пропозицією виступив голова сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес.

За його словами, нові заходи мають стати сигналом на адресу Кремля, який покаже, що не варто "руйнувати свою економіку та жертвувати життям свого народу у марних спробах змінити карту Європи".

У виданні додають, що Білий дім підтримав запропонований демократами законопроект щодо цих санкцій.