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В США подготовили резолюцию против участия России в G7

США, Вторник 21 июля 2020 07:13
В США подготовили резолюцию против участия России в G7
Фото: флаги стран G7 (europa.eu)
Автор: Артур Родивилов

Документ поддержали 12 сенаторов

В Сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Документ был составлен группой представителей Демократической партии.

Об этом сообщает пресс-служба сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина.

По его словам, резолюция дает понять, что Сенат будет против восстановления "Большой восьмерки" с участием России до тех пор, пока Кремль не прекратит "свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников".

Резолюцию поддержали 12 коллег Дурбина, отмечает пресс-служба сенатора.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на нынешний саммит G7 в качестве наблюдателя. Также американский лидер предложил расширить формат G7, вернув в него Россию. Против этого сразу же выступили Британия, Канада и Европейский союз.

Трамп объяснял, что возвращение России в G7 поможет в будущем договориться с ней о ядерном пакте.

Отметим, в июне президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7.

Саммит G7 должен состояться в сентябре в США после переноса из-за пандемии коронавируса.

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