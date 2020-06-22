В США подготовили к отправке в Украину ракеты для Javelin

Военные США грузят на самолет ракеты для противотанковых комплексов Javelin для ВСУ
Военные США подготовили к отправке в Украину груз по линии военной помощи. Среди прочего Соединенные Штаты отправляют ракеты для противотанковых комплексов Javelin для ВСУ.
Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении в Twitter Транспортного командования США.
"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - сказано в сообщении.
Кроме этого, в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему остается "приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины".
@usairforce Airmen assigned to Dover Air Force Base load foreign military sales equipment onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U.S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs— USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020
На фото в сообщении можно увидеть, что на борт самолета американские военнослужащие грузят ракеты для противотанковых комплексов Javelin.
Напомним, 17 июня США передали Украине военное оборудование, в том числе рации и противотанковые ракеты Javelin, на 60 млн долларов.
В прошлом году Госдеп США одобрил продажу Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin.
На прошлой неделе Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине размером в 250 млн долларов, средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.
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Автор: Надежда Собенко