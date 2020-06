У США підготували до відправки в Україну ракети для Javelin

Військові США вантажать на літак ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ

Військові США підготували до відправки в Україну вантаж по лінії військової допомоги. Серед іншого Сполучені Штати відправляють ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ.

Про це йдеться в опублікованій в неділю повідомленні Twitter Транспортного командування США.

"Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабазі "Довер", вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну", - сказано в повідомленні.

Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон як і раніше залишається "прихильним суверенітету і територіальный цілісності України".

@usairforce assigned to Airmen Dover Air Force Base load foreign military equipment sales onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U. S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs