США подготовили новые санкции против России

Минфин и Госдеп завершили подготовку пакета санкций США против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Для того, чтобы новые санкции вступили в силу, их должны одобрить в Белом доме. Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

Напомним, в декабре прошлого года США вводили санкции против РФ из-за отравления в Солсбери. Тогда США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. В списки также попали хакеры из российской военной разведки.

Как известно, в Британии установили личности двух мужчин, которые фигурируют в отравлении Скрипалей в английском городе Солсбери. Их обвинили в заговоре с целью убийства с использованием вещества "Новичок". Позже было установлено, что сотрудники ГРУ РФ, которых подозревают в отравлении Скрипалей, с сентября 2016 года по март 2018 почти 30 раз летали в Европу, чаще всего - в Женеву.

Также в Британии заявили, что подозреваемые в Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами военной разведки России.

Отметим, в расследовании Bellingcat была установлена личность "Руслана Боширова", одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Как отмечает издание, в поиске помог сайт военного училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших "Героями России". Среди них был Анатолий Чепига. Выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года подтвердила эту гипотезу.