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США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2"

Автор: Артур Родивилов

Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако окончательное решение по ним все еще не принято.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Издание пишет, что черные списки, одобренные министерством, затрагивают оператора проекта, швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.

Пакеты санкций по "Северному потоку-2" будут представлены Конгрессу в мае.

Как уточняется в статье, окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. В данный момент неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Ранее издание сообщило, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.

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Новости Украины Северный поток-2Санкции
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