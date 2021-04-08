США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2"

Видання пише, що чорні списки, схвалені міністерством, зачіпають оператора проекту, швейцарську компанію Nord Stream 2 AG і її главу Матіаса Варнига.

Пакети санкцій по "Північному потоку-2" будуть представлені Конгресу в травні.

Як уточнюється в статті, остаточне рішення буде приймати президент США Джо Байден. У даний момент невідомо, чи увійдуть до остаточні списки Nord Stream 2 AG і Варніг.

Раніше видання повідомило, що Білий дім обговорює кандидатуру спеціального посланника, який очолить переговори про припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".