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США поддерживают возобновление работы газопровода "Северный поток-1", - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 21 июля 2022 05:08
США поддерживают возобновление работы газопровода "Северный поток-1", - Госдеп Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

США поддерживают возобновление Россией поставок газа по "Северному потоку", поскольку считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.


По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС восполнить резервы на краткосрочную перспективу, до момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России.

Спикер Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину "Северного потока" после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1" может быть дополнительно снижена в два раза.

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