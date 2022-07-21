США поддерживают возобновление работы газопровода "Северный поток-1", - Госдеп
США поддерживают возобновление Россией поставок газа по "Северному потоку", поскольку считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы.
Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.
По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС восполнить резервы на краткосрочную перспективу, до момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России.
Спикер Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину "Северного потока" после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1" может быть дополнительно снижена в два раза.
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