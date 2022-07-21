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США підтримують відновлення роботи газопроводу "Північний потік-1", - Держдеп

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Вашингтон, Четвер 21 липня 2022 05:08
США підтримують відновлення роботи газопроводу "Північний потік-1", - Держдеп Фото: прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

США підтримують відновлення Росією поставок газу по "Північному потоку", оскільки вважають, що це гарантує енергетичну безпеку Європи.

Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс в ході брифінг, повідомляти РБК-Україна.


За словами Прайса, відновлення поставок газу дозволить Німеччині та іншим країнам ЄС заповнити резерви на короткострокову перспективу, до моменту, поки Європі не вдасться знизити енергозалежність від Росії.

Речник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон зі схваленням поставився до рішення Канади повернути турбіну "Північного потоку" після ремонту назад до Німеччини. Її відправили на місце базування 18 липня.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1" може бути додатково знижена в два рази.

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