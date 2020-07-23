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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против РФ

США, Четверг 23 июля 2020 23:36
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против РФ
Фото: Конгресс США (roskam-house.gov)
Автор: Артур Родивилов

Документ предусматривает ограничительные меры за строительство "Северного потока-2"

Сенаторы Конгресса США утвердили свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября, на 740,5 млрд долларов. В этой версии проекта приоритетная роль отводится стратегической конкуренции с Россией.

Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

Одобрили проект 86 сенаторов, а проголосовали против 14 человек. В бюджете предусматриваются ограничительные меры против "Северного потока" и газопровода - "Турецкий поток".

В документе предусматривается введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Напомним, на этой неделе еще одну версию оборонного бюджета одобрила Палата представителей, в их версии прописаны новые санкционные меры против российского газопровода "Северный поток-2".

Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей этих палат.

Отметим, новые санкции против "Северного потока-2" ранее анонсировал Помпео; меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.

О том, что США ограничивают право Европы решать, где и как получать энергию, заявил министр иностранных дел Германии в ответ на анонс новых санкций против "Северного потока-2".

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