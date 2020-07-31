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США підтримують збільшення військової допомоги Україні, - Помпео

США, П'ятниця 31 липня 2020 05:44
США підтримують збільшення військової допомоги Україні, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Помпео наголосив, що Росія грає дестабілізуючу роль не тільки в Україні, а й у світі

Адміністрація Дональда Трампа позитивно ставиться до збільшення постачання Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік. Таке рішення ухвалили обидві палати Конгресу США.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у комітеті Сенату з питань міжнародних відносин, повідомляє прес-служба Держдепу.

"Адміністрація справді підтримує збільшення такої допомоги", - зазначив держсекретар у відповідь на запитання сенатора Роба Портмана про позицію уряду щодо збільшення видатків для забезпечення України летальною зброєю.

Глава Держдепартаменту зазначив, що чинна адміністрація випустила Кримську декларацію, забезпечила Україну летальною зброєю, запровадила санкції проти "понад 360 російських суб'єктів".

Помпео також наголосив, що Росія грає дестабілізуючу роль не тільки в Україні, а й у Сирії, де підтримує режим Асада, будує газопроводи у Європі, аби посилити її енергетичну залежність.

"Росія - це авторитарна дестабілізуюча сила, яка діє в Україні, Лівії, Сирії та всередині західних демократій. Наша адміністрація докладає зусиль, аби захистити наші інтереси та наших друзів", - зазначив він.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США затвердив свою версію бюджету національної оборони на наступний фінансовий рік з санкціями проти "Північного потоку-2".

Раніше свою версію оборонного бюджету схвалила Палата представників, в їхній версії прописані нові санкційні заходи проти російського газопроводу "Північний потік-2".

В липні Данія дозволила використовувати спеціальні судна для прокладання "Північного потоку-2" і розблокувала його подальше будівництво.

Зазначимо, у випадку завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" Росія повністю припинить транзит газу через Україну.

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