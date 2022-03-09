США не поддерживают передачу Украине МиГ-29, но готовы предоставить системы ПВО

США не поддерживают решения Польши передать Украине МиГ-29. В Пентагоне считают лучим вариантом было бы предоставление ей не боевых самолетов, а систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, союзники по НАТО проводят дискуссии относительно усиления ПВО Украины.

"Альтернативные варианты - работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом", - сказал Кирби.

Он отметил, что, по мнению Пентагона, передача Украине дополнительных самолетов не принесет пользы и ей самой, поскольку может привести к еще большей эскалации конфликта с Россией.