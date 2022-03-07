Истребители для Украины: США никогда не были против передачи Польшей авиации
Госдепартамент США работает с Польшей и консультируется с другими союзниками по НАТО касательно передачи истребителей Украины. Вашингтон никогда не был против этой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Законодатели США в понедельник призвали администрацию президента Джо Байдена облегчить переброску истребителей в Украину из Польши и других стран НАТО и Восточной Европы после просьбы в субботу президента Украины Владимира Зеленского.
Белый дом заявил, что не возражает против отправки самолетов в Украину, но видит для этого проблемы с материально-техническим обеспечением.
"Это суверенное решение Польши. Мы никоим образом не возражали против того, чтобы Польша передала самолеты Украине", - говорится в сообщении.
Представители администрации заявили, что возникли проблемы с логистикой, как при переброске самолетов в Украину, так и при замене американских самолетов для Польши.
Напомним, премьер-министр Польши заявил, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители. Также она не позволяет использовать свои аэродромы.
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