ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Истребители для Украины: США никогда не были против передачи Польшей авиации

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 07 марта 2022 23:28
Истребители для Украины: США никогда не были против передачи Польшей авиации Фото: США никогда не были против передачи Польшей авиации (facebook.com.UkrainianLandForces)
Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США работает с Польшей и консультируется с другими союзниками по НАТО касательно передачи истребителей Украины. Вашингтон никогда не был против этой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Законодатели США в понедельник призвали администрацию президента Джо Байдена облегчить переброску истребителей в Украину из Польши и других стран НАТО и Восточной Европы после просьбы в субботу президента Украины Владимира Зеленского.

Белый дом заявил, что не возражает против отправки самолетов в Украину, но видит для этого проблемы с материально-техническим обеспечением.

"Это суверенное решение Польши. Мы никоим образом не возражали против того, чтобы Польша передала самолеты Украине", - говорится в сообщении.

Представители администрации заявили, что возникли проблемы с логистикой, как при переброске самолетов в Украину, так и при замене американских самолетов для Польши.

Напомним, премьер-министр Польши заявил, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители. Также она не позволяет использовать свои аэродромы.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать