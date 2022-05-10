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США поддержат растущие потребности Украины на поле боя, - министр обороны

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Вашингтон, Вторник 10 мая 2022 01:57
США поддержат растущие потребности Украины на поле боя, - министр обороны Ллойд Остин (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым передачу Украине необходимого вооружения. Речь идет об оборудовании, которое входит в последний пакет помощи в размере 150 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Министр обороны США заявил, что США намерены поддержать растущие потребности Украины на поле боя. Он также подчеркнул, что в рамках нового пакета помощи на 150 млн долларов ВСУ получат артиллерийские снаряды, контрбатарейные радары и средства радиоэлектронного подавления.

Алексей Резников поделился с американским коллегой своей оценкой ситуации на местах на востоке Украины. Остин также проинформировал министра обороны Украины о постоянной координации с союзниками и партнерами усилий по оказанию помощи в области безопасности.

Ранее Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Также 9 мая США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

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