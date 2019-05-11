США поддержат фермеров, которые пострадают из-за торговой войны с Китаем

Иллюстративное фото (Pixabey)

Программу поддержки Трамп поручил разработать правительству

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявил, что президент Дональд Трамп поручил ему подготовить план поддержки фермеров, которые пострадают от нового раунда торговой войны США и Китая. Об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что в прошлом году Министерство сельского хозяйства выделило 12 млрд долларов фермерам, пострадавших от диспутов США с Китаем, ЕС и иными торговыми партнерами. В 2018 году поставки американской сои в Китай упали до самого низкого уровня за 16 лет.

Последний раунд переговоров Вашингитона и Пекина был прерван в пятницу, в этот же день вступают в действие новые повышенные таможенные тарифы на китайские товары, ввозимые в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что торговые переговоры с Китаем будут продолжаться даже после того, как Вашингтон предпримет шаги по повышению тарифов на китайский импорт, избегая наихудшего сценария полного провала переговоров.

Ранее сообощалось, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах между странами. Президент США подчеркнул, что если соглашение так и не будет подписано, Китай ожидают высокие пошлины.