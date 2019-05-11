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США підтримають фермерів, які постраждають через торговельну війну з Китаєм

Новини » Суспільство    11.05.2019 - 04:11
США підтримають фермерів, які постраждають через торговельну війну з Китаєм
Ілюстративне фото (Pixabey)

Програму підтримки Трамп доручив розробити уряду

Міністр сільського господарства США Сонні Пердью заявив, що президент Дональд Трамп доручив йому підготувати план підтримки фермерів, які постраждають від нового раунду торговельної війни США і Китаю. Про це пише "Голос Америки".

Повідомляється, що в минулому році Міністерство сільського господарства виділило 12 млрд доларів фермерам, які постраждали від диспутів США з Китаєм, ЄС та іншими торговельними партнерами. У 2018 році поставки американської сої в Китай впали до найнижчого рівня за 16 років.

Останній раунд переговорів Вашингитона і Пекіна був перерваний у п'ятницю, в цей же день вступають в дію нові підвищені митні тарифи на китайські товари, ввезені в США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що торгові переговори з Китаєм будуть продовжуватися навіть після того, як Вашингтон зробить кроки з підвищення тарифів на китайський імпорт, уникаючи найгіршого сценарію повного провалу переговорів.

Раніше сообощалось, що Китай зірвав операцію на торгових переговорах між країнами. Президент США підкреслив, що якщо угода не буде підписана, Китай очікують високі мита.

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