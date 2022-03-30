США поддержали страны, которые выслали российских дипломатов-шпионов

В Государственном департаменте США отреагировали на массовую высылку в разных странах российских дипломатов, которые были связаны со спецслужбами и уличены в шпионаже. В Штатах приветствуют такие шаги государств-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепа.

"Соединенные Штаты приветствуют недавнюю высылку российских разведчиков нашими партнерами в Европе и во всем мире. Как подчеркивают наши партнеры, эти действия являются ответом на действия этих лиц, противоречащие их дипломатическому статусу, и на агрессию Российской Федерации в Украине", - говорится в релизе.

Вашингтон отметил единство США со странами-партнерами в защите их национальной безопасности от разведывательных угроз со стороны России и от угроз демократии.

"Мы продолжаем сплоченно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Соединенные Штаты полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию и защищать наши общие национальные интересы от действий Российской Федерации", - указывается в заявлении.