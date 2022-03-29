За месяц из стран ЕС выслали более 100 сотрудников посольств России

За март месяц из стран Евросоюза выслали более 100 сотрудников посольств Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Только сегодня, 29 марта, Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия выслали из своих стран 43 российских дипломата по подозрению в шпионаже.

Один западный чиновник заявил, что российские спецслужбы играли "центральную роль в планировании вторжения", в том числе в формировании ложных нарративов, используемых для оправдания войны против Украины.

По его словам, российские спецслужбы также представляют угрозу для отдельных стран.