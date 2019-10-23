США поддержали план Германии по Сирии

США поддержали план Германии по созданию международного контроля в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По словам посла США в НАТО Бейли Хатчисона, план Германии заключается в привлечении европейской группы для контроля за регионом.

"Это, безусловно, позитив. В этой сфере нужно многое сделать. Если турки попросят больше помощи у международного сообщества, я думаю, что европейцы могли бы это сделать", - сказал Хатчисон.

При этом он заявил, что США не планирует присоединяться к европейским силам.

"Я думаю, что европейцы сделали шаг вперед. Я не вижу, как США могут играть роль в этом", - сказал посол США в НАТО.

Планируется, что Германия официально представит свой план по контролю за "безопасной зоной" в Сирии в четверг на очередной встрече членов НАТО.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии. По его словам, были соблюдены все условия для создания Турцией зоны для беженцев. В частности, завершены боевые действия и соблюдено перемирие, курдские силы вышли из региона и создан контроль по содержанию пленных членов ИГИЛ.

Также РБК-Украина сообщало, что Сирия создаст 15 постов вдоль своей границы с Турцией после переговоров с Россией. Создание постов предусмотрено соглашением, достигнутым накануне между Россией и Турцией. Кроме этого, согласно соглашению, турецкие и российские войска будут осуществлять патрулирование безопасной зоны в Сирии.