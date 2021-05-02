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США поддержали ответ Чехии на "подрывные и смертоносные" действия России

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 20:09
США поддержали ответ Чехии на "подрывные и смертоносные" действия России Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он выразил солидарность с Чехией в ее ответе на действия России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле", - говорится в сообщении,

Блинкен и Бабиш отметили необходимость единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России.

"Решение правительства Чехии об исключении Росатома из участников тендера по АЭС "Дукованы" и серьезное сокращение присутствия российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской Республики и альянса НАТО", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эти же лица - объявленные полицией Чехии в розыск Александр Петров и Руслан Боширов, отравившие в Британии Скрипалей.

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