США поддержали ответ Чехии на подрывные действия России

"США поддерживают Чешскую Республику в ее твердом ответе на подрывные действия России на чешской земле", - написал он.

При этом он отметил необходимость "действовать твердо в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров".

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.