США поддержали идею о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сражения возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль. А также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции", - отметил представитель Госдепа США.

Напомним, сегодня ситуация на Запорожской АЭС особенно обострилась, в течение дня российские оккупанты четыре раза обстреляли ее территорию, обвиняя во всем Украину.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС и демилитаризовать периметр.

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