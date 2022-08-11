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США поддержали идею о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС

Фото: США тоже выступают за демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки (США) поддерживают идею о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сражения возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль. А также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции", - отметил представитель Госдепа США.

Напомним, сегодня ситуация на Запорожской АЭС особенно обострилась, в течение дня российские оккупанты четыре раза обстреляли ее территорию, обвиняя во всем Украину.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС и демилитаризовать периметр.

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Запорожская АЭССоединенные Штаты Америки