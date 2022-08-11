США підтримали ідею про демілітаризовану зону навколо ЗАЕС

Сполучені Штати Америки (США) підтримують ідею про демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Битви біля атомної станції небезпечні і безвідповідальні, і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них та повернути Україні повний контроль. А також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції", - зазначив представник Держдепу США.
Нагадаємо, сьогодні ситуація на Запорізькій АЕС особливо загострилася, протягом дня російські окупанти чотири рази обстріляли її територію, звинувачуючи в усьому Україну.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити бойові дії біля Запорізької АЕС і демілітаризувати периметр.
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