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США підтримали ідею про демілітаризовану зону навколо ЗАЕС

Фото: США теж виступають за демілітаризовану зону навколо ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сполучені Штати Америки (США) підтримують ідею про демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Битви біля атомної станції небезпечні і безвідповідальні, і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них та повернути Україні повний контроль. А також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції", - зазначив представник Держдепу США.

Нагадаємо, сьогодні ситуація на Запорізькій АЕС особливо загострилася, протягом дня російські окупанти чотири рази обстріляли її територію, звинувачуючи в усьому Україну.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити бойові дії біля Запорізької АЕС і демілітаризувати периметр.

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Запорожская АЭССполучені Штати Америки