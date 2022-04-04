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США поддержали группу прокуроров по сбору доказательств преступлений России в Украине

Фото: США поддержали международную группу прокуроров по Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США по просьбе Украины поддержали международную группу прокуроров. Она займется сбором и анализом доказательств преступлений России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявили в Госдепартаменте США, группа прокуроров должна помочь собрать доказательства военных преступлений России в Украине. На основании этих данных к ответственности будут привлечены все виновные.

"Мы отслеживаем и документируем зверства и делимся информацией с учреждениями, которые работают над привлечением виновных к ответственности", - цитирует издание представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал провести суд по военным преступлениям России в Украине.

Отметим, после освобождения Бучи от российских оккупантов появились доказательства массовых расправ над мирными жителями. О том, что осталось от города - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины идет 40-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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