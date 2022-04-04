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США підтримали групу прокурорів зі збору доказів злочинів Росії в Україні

Фото: США підтримали міжнародну групу прокурорів по Україні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США на прохання України підтримали міжнародну групу прокурорів. Вона займеться збором і аналізом доказів злочинів Росії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявили в Держдепартаменті США, група прокурорів повинна допомогти зібрати докази військових злочинів Росії в Україні. На підставі цих даних до відповідальності будуть притягнуті всі винні.

"Ми відстежуємо і документуємо звірства і ділимося інформацією з установами, які працюють над притягненням винних до відповідальності", - цитує видання представника Держдепартаменту Неда Прайса.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав провести суд щодо військових злочинів Росії в Україні.

Зазначимо, після звільнення Бучі від російських окупантів з'явилися докази масових розправ над мирними жителями. Про те, що залишилося від міста - у матеріалі РБК-Україна.

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