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США підтримали авіаудари Ізраїлю в Сирії

Новини » Політика    03.06.2019 - 05:42
США підтримали авіаудари Ізраїлю в Сирії
Ілюстративне фото (Pixabay.com)

Відповідне послання було передано владі РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що США повністю підтримують ізраїльські авіаудари по Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Наголошується, що США будуть підтримувати ракетні удари доти, поки іранські сили, "Хезболла" і проіранські ополченці діють у країні.

"Чиновники Держдепартаменту і Білого дому кілька разів передавали послання росіянам за останні кілька місяців. Більш широкий меседж полягав у тому, що виведення іранських і підтримуваних Іраном сил з Сирії - це не тільки вимога Ізраїлю, але і США", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль вдарив ракетами по військовому аеродрому T4 в сирійській провінції Хомс. Загинув один військовослужбовець, кілька військових отримали поранення. В результаті обстрілу були пошкоджені склад боєприпасів і ще кілька будівель.

РБК-Україна писало, що 28 травня ізраїльська армія обстріляла сирійську позиції протиповітряної оборони на обстріл ізраїльського військового літака.

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