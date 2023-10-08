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США подбають про те, щоб Ізраїль отримав усю необхідну допомогу, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати подбають про те, щоб Ізраїль отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Терористичні атаки ніколи не мають виправдання. Ми подбаємо про те, щоб вони отримали допомогу, якої потребують їхні громадяни, і щоб вони могли продовжувати захищатися", - зазначив Байден.

За його словами, підтримка його адміністрацією безпеки Ізраїлю є твердою і непохитною. Він також підкреслив, що Сполучені Штати стоять із народом Ізраїлю перед цими терористичних нападів. Ізраїль має право захищати себе та свій народ.

"Я також доручив своїй команді підтримувати постійний контакт із лідерами регіону, включаючи Єгипет, Туреччину, Катар, Саудівську Аравію, Йорданію, Оман, ОАЕ, а також з нашими європейськими партнерами та Палестинською автономією", - додав президент США.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що вчора вранці, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа. На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України та світу на події в Ізраїлі можна дізнатися за посиланням.

 

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Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиІзраїльХАМАС