США подбають, щоб Росія не напала на союзників по НАТО, - Трамп

Побоювання європейських країн-членів НАТО про можливий напад Росії "необґрунтовані". США подбають, щоб Москва не зробила цього.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Журналісти запитали у Трампа про побоювання деяких союзників по НАТО з приводу можливої агресії Росії і про те, чи вважає він ці побоювання обґрунтованими.
"Ні, я думаю. Коли все закінчиться, все буде зроблено, вони (російські солдати - ред.) захочуть повернутися додому і відпочити", - вважає Трамп.
Президент США наголосив, що його країна подбає, щоб нападу на союзників по НАТО не сталося.
"Цього не очікується, але ми зробимо так, щоб цього не сталося", - додав він.
Нагадаємо, раніше Служба розвідки Міністерства оборони Данії повідомила про те, що Росія протягом кількох років буде готова до війни з НАТО.
Згідно зі звітом розвідки, Росія хоче воювати з Альянсом на рівних і для цього проводить реорганізацію Збройних сил.
При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно попереджав, що Росія може напасти на країни НАТО у 2029 або 2030 році.
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