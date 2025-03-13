США подбають, щоб Росія не напала на союзників по НАТО, - Трамп

Журналісти запитали у Трампа про побоювання деяких союзників по НАТО з приводу можливої агресії Росії і про те, чи вважає він ці побоювання обґрунтованими.

"Ні, я думаю. Коли все закінчиться, все буде зроблено, вони (російські солдати - ред.) захочуть повернутися додому і відпочити", - вважає Трамп.

Президент США наголосив, що його країна подбає, щоб нападу на союзників по НАТО не сталося.

"Цього не очікується, але ми зробимо так, щоб цього не сталося", - додав він.