США позаботятся, чтобы Россия не напала на союзников по НАТО, - Трамп

Журналисты спросили у Трампа об опасениях некоторых союзников по НАТО по поводу возможной агрессии России и о том, считает ли он эти опасения обоснованными.

"Нет, я думаю. Когда все закончится, все будет сделано, они (российские солдаты - ред.) захотят вернуться домой и отдохнуть", - считает Трамп.

Президент США подчеркнул, что его страна позаботится, чтобы нападения на союзников по НАТО не произошло.

"Этого не ожидается, но мы сделаем так, чтобы этого не случилось", - добавил он.