США позаботятся, чтобы Россия не напала на союзников по НАТО, - Трамп

Опасения европейских стран-членов НАТО о возможном нападении России "необоснованны". США позаботятся, чтобы Москва не сделала этого.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Журналисты спросили у Трампа об опасениях некоторых союзников по НАТО по поводу возможной агрессии России и о том, считает ли он эти опасения обоснованными.
"Нет, я думаю. Когда все закончится, все будет сделано, они (российские солдаты - ред.) захотят вернуться домой и отдохнуть", - считает Трамп.
Президент США подчеркнул, что его страна позаботится, чтобы нападения на союзников по НАТО не произошло.
"Этого не ожидается, но мы сделаем так, чтобы этого не случилось", - добавил он.
Напомним, ранее Служба разведки Министерства обороны Дании сообщила о том, что Россия в течение нескольких лет будет готова к войне с НАТО.
Согласно отчету разведки, Россия хочет воевать с Альянсом на равных и для этого проводит реорганизацию Вооруженных сил.
При этом министр обороны Германии Борис Писториус недавно предупреждал, что Россия может напасть на страны НАТО в 2029 или 2030 году.
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