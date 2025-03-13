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США позаботятся, чтобы Россия не напала на союзников по НАТО, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Опасения европейских стран-членов НАТО о возможном нападении России "необоснованны". США позаботятся, чтобы Москва не сделала этого.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты спросили у Трампа об опасениях некоторых союзников по НАТО по поводу возможной агрессии России и о том, считает ли он эти опасения обоснованными.

"Нет, я думаю. Когда все закончится, все будет сделано, они (российские солдаты - ред.) захотят вернуться домой и отдохнуть", - считает Трамп. 

Президент США подчеркнул, что его страна позаботится, чтобы нападения на союзников по НАТО не произошло. 

"Этого не ожидается, но мы сделаем так, чтобы этого не случилось", - добавил он. 

Возможность нападения России на НАТО

Напомним, ранее Служба разведки Министерства обороны Дании сообщила о том, что Россия в течение нескольких лет будет готова к войне с НАТО.

Согласно отчету разведки, Россия хочет воевать с Альянсом на равных и для этого проводит реорганизацию Вооруженных сил.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус недавно предупреждал, что Россия может напасть на страны НАТО в 2029 или 2030 году.

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