В США подали третий иск против Google за нарушение антимонопольного законодательства

Группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подала судебный иск против компании Google. Они заявляют, что компания нечестно пользуется своим положением на рынке рекламы.

Об этом Пакстон написал в своем Twitter.

По его словам, Google устранил конкурентов на рекламном рынке.

"Фактически Google устранил всех своих конкурентов и подобрал под себя весь рекламный рынок, а также контролирует в нём ценообразование", - сказал прокурор.

Как уточняет Reuters, в иске утверждается, что Google предпочитает собственные продукты, а не представляет нейтральный результат поиска, что ставит конкурентов в невыгодное положение по сравнению с такими дочерними компаниями Google, как YouTube.

Напомним, в конце октября Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet. В США ее обвинили в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов, а именно в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор. Тогда утверждали, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузерам по установке Google в качестве поисковой системы по умолчанию.

Напомним, в июле руководители Apple, Google, Facebook и Amazon собрались вместе дать показания.