У США подали третій позов проти Google за порушення антимонопольного законодавства

Група генеральних прокурорів США на чолі з генпрокурором штату Техас Кеном Пакстон подала судовий позов проти компанії Google. Вони заявляють, що компанія нечесно користується своїм становищем на ринку реклами.

Про це Пакстон написав у своєму Twitter.

За його словами, Google усунув конкурентів на рекламному ринку.

"Фактично Google усунув всіх своїх конкурентів і підібрав під себе весь рекламний ринок, а також контролює в ньому ціноутворення", - сказав прокурор.

Як уточнює Reuters, у позові стверджується, що Google віддає перевагу власним продуктам, а не представляє нейтральний результат пошуку, що ставить конкурентів у невигідне становище проти таких дочірніх компаній Google, як YouTube.

Нагадаємо, в кінці жовтня Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet. У США її звинуватили в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів, а саме в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів у сектор. Тоді стверджували, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку та інтернет-браузерам по установці Google в якості пошукової системи за замовчуванням.

Нагадаємо, в липні керівники Apple, Google, Facebook і Amazon зібралися разом дати показання.