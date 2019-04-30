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В США подал в отставку замгенпрокурора Розенштейн

Новости » Политика    30.04.2019 - 03:19
В США подал в отставку замгенпрокурора Розенштейн
Фото: Род Розенштейн (justice.gov)

Род Розенштейн ранее предложил кандидатуру Роберта Мюллера для расследования вмешательства России в выборы

Заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Род Розенштейн подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке с 11 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации газеты, в письме Трампу замгенпрокурора поблагодарил президента за возможность служить стране и отметил, что за время его работы преступность в стране снизилась, а иммиграционное законодательство было ужесточено, что соответствовало предвыборным обещаниям Трампа.

"Я благодарен вам за шутки в наших личных беседах, за ваше обещание в инаугурационной речи защищать патриотизм, единство, безопасность и процветание граждан", - говорится в письме.

Розенштейн также заявил, что никогда не вставал на сторону какой-либо партии и всегда придерживался принципа нейтралитета.

Как отмечается издание, именно Розенштейн в свое время предложил кандидатуру прокурора Роберта Мюллера для расследования вмешательства России в выборы в США, что вызвало недовольство Трампа и его ближайших соратников.

Но позже, как утверждает газета, заместителю генерального прокурора удалось наладить отношения с Трампом. 

Также сообщается, что Розенштейн давно запланировал уйти со своего поста, но ожидал окончательного отчета комиссии Мюллера по просьбе своего руководителя генпрокурора Уильяма Барра.

Напомним, генпрокурор США Уильям Барр возражает против дачи показаний Юридическому комитету Палаты представителей на закрытом заседании, посвященном фрагментам, удаленным из обнародованной версии доклада по итогам "российского расследования", которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.

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