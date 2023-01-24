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США подадуть до суду на Google через домінування на ринку реклами

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США, Вівторок 24 січня 2023 23:23
США подадуть до суду на Google через домінування на ринку реклами Фото: США подадуть до суду на Google через домінування на ринку реклами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство юстиції США готується подати позов до суду на Google через домінуюче становище компанії на ринку цифрової реклами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, справу буде подано до федерального суду до кінця тижня.

Зазначено, що Мінʼюст США вже вдруге подає антимонопольний позов до Google. Загалом це вже пʼятий великий судовий розгляд у США, що заперечує ділові практики компанії.

Раніше генпрокурори кількох штатів подали три окремі позови проти Google, стверджуючи, що компанія домінує на ринках онлайн-пошуку, рекламних технологій та додатків для Android.

Водночас Google стверджує, що американський ринок онлайн-реклами є конкурентним. У судових документах і свідченнях у Конгресі компанія зазначала, що до її конкурентів входять Amazon, Microsoft і Meta.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що компанія Google програла апеляцію у суді Євросоюзу щодо звинувачення у зловживанні домінуючим становищем на ринку ОС і мобільних пристроїв.

Також раніше ми писали, що сервіс порівняння цін PriceRunner подав позов до суду проти Google. Компанію звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства та маніпуляції результатами пошукових запитів.

У грудні 2022 року Верховний суд Євросоюзу зобов'язав компанію Google видаляти недостовірні дані з пошуковика, якщо користувачі можуть довести, що вони неточні.

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