Google придется заплатить крупнейший в истории ЕС штраф: что случилось

Google проиграл апелляцию в суде Европейского союза по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ОС и мобильных устройств. Компании придется оплатить рекордно крупный штраф.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Подразделение Alphabet обжаловало предыдущее решение суда, однако решение было поддержано вторым по силе европейским судом. В то же время штраф компании был уменьшен на 5% - с 4,343 млрд евро до 4,125.

Это уже второе судебное поражение Google. Например, в прошлом году компании так и не удалось оспорить решение по штрафу в размере 2,42 млрд евро.