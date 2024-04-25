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США починають переговори щодо виведення військ з Нігеру, - Держдеп

Фото: США розпочинають переговори щодо виведення військ з Нігеру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати розпочали переговори з представниками хунти Нігеру про виведення американських військ із країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"У рамках переговорів уряду США з Національним комітетом захисту Батьківщини посол США в Нігері Кетлін Фітцгіббон і генерал-майор Кен Екман, директор зі стратегії, взаємодії та програм африканського командування США, зустрінуться з офіційними особами Нігеру в Ніамеї сьогодні, 25 квітня, щоб розпочати обговорення впорядкованого та відповідального висновку американських військ із Нігеру", - заявили в Держдепі.

Повідомляється, що наступного тижня черговий етап переговорів про виведення американських підрозділів проведуть помічник міністра оборони зі спеціальних операцій та конфліктів низької інтенсивності Крістофер Майєр та директор з розвитку об'єднаних сил Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Даг Андерсон.

"Сполучені Штати пишаються співробітництвом у сфері безпеки сил США та Нігеру, партнерством, яке ефективно сприяло стабільності в Нігері та регіоні. На тлі дискусій, що тривають з липня 2023 року, ми не змогли досягти порозуміння про продовження співробітництва в галузі безпеки таким чином, щоб враховувати потреби та проблеми кожної сторони", - додали в Держдепі США.

При цьому наголошується, що Сполучені Штати вітають зацікавленість представників Нігеру щодо підтримки міцних двосторонніх відносин.

Ситуація у Нігері

Нагадаємо, у липні 2023 року охорона президента Нігера Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.

При цьому хунта Нігера звинуватила Францію у розміщенні військ у низці країн Західної Африки з метою "воєнної інтервенції". Крім того, у березні 2024 року хунта Нігера на тлі тиску з боку Ірану та РФ розірвала військову угоду зі США.

До того ж, у березні The Wall Street Journal повідомляло, що США звинуватили Нігер у підготовці угоди про надання Ірану доступу до місцевих родовищ урану.

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Сполучені Штати АмерикиНигер