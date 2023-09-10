Хунта Нігера звинуватила Францію у підготовці збройного вторгнення до країни

Хунта Нігера звинуватила Францію у розміщенні військ у кількох країнах Західної Африки з метою "військової інтервенції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"Франція продовжує розміщувати свої сили у кількох країнах ЕКОВАС (Економічної спільноти західноафриканських держав) у рамках підготовки до агресії проти Нігеру, яку вона планує у співпраці з цією організацією спільноти", - заявив офіційний представник хунти полковник Амаду Абдраман.

Відносини з Францією, колишньою колоніальною державою Нігеру, швидко погіршилися після того, як Париж підтримав поваленого президента Мохамеда Базума після липневого перевороту.

У вівторок джерело в міністерстві оборони Франції повідомило, що французька армія веде переговори із хунтою про виведення своїх підрозділів з Нігеру. Пізніше самопроголошений начальник штабу хунти Нігеру нібито прийняв командувача французьких військ у Нігері, щоб обговорити план виведення французького військового контингенту.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума розпочала державний переворот - главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади.

Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення в Нігер з метою припинити державний переворот.