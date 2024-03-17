ua en ru
Нд, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хунта Нігера розірвала військову угоду з США

Неділя 17 березня 2024 02:28
UA EN RU
Хунта Нігера розірвала військову угоду з США Фото: хунта Нігера розірвала військову угоду з США (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Хунта Нігера розірвала військову угоду зі Сполученими Штатами, яка дозволяла військовослужбовцям та цивільному персоналу Міністерства оборони США перебувати на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це рішення надійшло після візиту офіційних осіб США до країни цього тижня, який очолила помічник держсекретаря у справах Африки Моллі Фі. У делегації також був присутній генерал Майкл Ленглі, командувач Африканського командування США.

Представники хунти заявили, що делегація США нібито не дотримувалася дипломатичного протоколу і що Нігер не був проінформований про склад делегації, дату її прибуття або порядок денний.

Станом на минулий рік у Нігері було близько 1100 американських військовослужбовців. Американські збройні сили розташовані двох базах. Одна з них, відома як Air Base 201, використовується для розгортання дронів. Пентагон інвестував у її будівництво понад 100 млн. доларів.

З 2018 року база використовується для спостереження та завдання ударів по бойовикам "Ісламської держави" та філіям "Аль-Каїди" в регіоні Сахеля.

Держпереворот у Нігері

Наприкінці липня 2023 року охорона президента Нігера Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади. Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.

При цьому хунта Нігеру звинуватила Францію у розміщенні військ у низці країн Західної Африки з метою "воєнної інтервенції". Також вони закликали владу Франції відкликати посла з країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигер Сполучені Штати Америки
NEWS
Буданов про пропозицію обміняти Тьоткіно на Мелітополь: я б з радістю
Буданов про пропозицію обміняти Тьоткіно на Мелітополь: я б з радістю
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті